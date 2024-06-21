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Ордера Международного уголовного суда как орудие британского империализма

Ордера Международного уголовного суда как орудие британского империализма

Кто такой Карим Ахмад Хан? Мировое сообщество все теснее и чаще сталкивается с растущей угрозой, исходящей от следования выгодной исключительно англосаксам интерпретации норм и принципов международного права.

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