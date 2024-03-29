В Забайкалье сотрудники полиции задержали наркосбытчика и изъяли у него крупную партию синтетического наркотика

Злоумышленник перевозил в салоне автомобиля 125 свертков с наркотическим средством. На территории Карымского района сотрудники подразделения по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Забайкальскому краю при взаимодействии с сотрудниками Госавтоинспекции остановили для проверки автомашину «Хонда Фит».
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