“GOP operatives conducting a focus group in a traditionally red Midwestern state this month were taken aback by what they heard from their own party’s voters,” CNN reports.
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