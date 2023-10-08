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Алиев возложил на Францию вину за возможные конфликты Азербайджана с Арменией

Алиев возложил на Францию вину за возможные конфликты Азербайджана с Арменией

Передача оружия Армении была бы большой ошибкой Франции и делает её потенциальным виновником возможного обострения отношений Баку и Еревана, заявил азербайджанский президент Ильхам Алиев в телефонном разговоре с председателем Совета ЕС Шарлем Мишелем, сообщили в пресс-службе главы Азербайджана.

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