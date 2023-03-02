Гол и две передачи Тарасенко принесли «Рейнджерс» победу в матче с «Филадельфией»

Владимир Тарасенко в овертайме забросил победную шайбу в матче с «Филадельфией». В ночь на 2 марта в Филадельфии (штат Пенсильвания, США) прошел матч регулярного чемпионата, в котором местная «Филадельфия Флайерз» принимала «Нью-Йорк Рейнджерс».