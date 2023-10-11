Шойгу: найдено решение по легким транспортным самолетам на замену Ан-26 и Ан-72

Министр обороны России Сергей Шойгу 11 октября заявил на совещании с руководством Объединенной авиастроительной корпорации, что найдено решение по легким транспортным самолетам, которые могут заменить Ан-26 и Ан-72.
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