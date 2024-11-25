Коллектив МКОУ Новоаннинской ОШ /\/ 2 от всей души поздравляет Борисову Елену Васильевну. С юбилеем , наш самый лучший директор! Наш сплоченный коллектив — это Ваша заслуга.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Коллектив МКОУ Новоаннинской ОШ /\/ 2 от всей души поздравляет Борисову Елену Васильевну. С юбилеем , наш самый лучший директор! Наш сплоченный коллектив — это Ваша заслуга.