Лунев высказался о дебюте в составе «Динамо»

Андрей Лунёв высказался о первом матче в форме «Динамо». Новобранец московского «Динамо» Андрей Лунёв поделился впечатлениями от дебюта в форме московской команды, отметив, что ничего особенного не произошло.
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