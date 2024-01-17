В Польше на дне озера найден тысячелетний меч

Меч, которому предположительно более 1000 лет, был найден на дне реки в Польше. Меч был обнаружен во Влоцлавеке, городе со 100-тысячным населением в центральной Польше, во время дноуглубительных работ на пристани для яхт на реке Висла.
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