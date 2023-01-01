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Кевин Дюрэнт улыбнулся юной болельщице, которая назвала его величайшим игроком всех времен

Кевин Дюрэнт улыбнулся юной болельщице, которая назвала его величайшим игроком всех времен

Звездный форвард «Бруклина» Кевин Дюрэнт улыбнулся юной болельщице, которая написала на плакате, что он величайший игрок в истории.

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