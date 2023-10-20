Затёрли православные кресты и не скрывают чей это проект. Почему сегодня в России допускают такие действия? В октябре 2023 года, по всей нашей стране прошла серия скандалов, связанных с исчезновением православных крестов и других религиозных символов с изображений храмов и памятников.
Оказывается, наши деньги на самом деле не оригинальные, а импортные
Комментарии
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Ирина52
Как свастика изменила смысл после Гитлера, так и триколор изменил свой смысл после того, как при нем за ОДИН ВЕК Россию ТРИЖДЫ ПРЕДАЛИ: в феврале 1917 года - РИ, при Гитлере - власовцы, и в 91- СССР предали представители элиты. И пока он гордо реет над Россией, жизни ее народу не видать. ... Это не значит, что его надо полностью убрать. Но если к белому полотнищу добавить синий крест, к красному - серп и молот, синее можно оставить так или добавить волны как на флаге РСФСР - из символа ПРЕДАТЕЛЬСТВА флаг станет символом ЕДИНСТВА ИСТОРИИ РОССИИ. Тогда, быть может, будет толк...
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1 час.
Андрей Михайлов
и что? "но и даже депутатов-миллиардеров". вы там совсем е@анулись что-ли? деньги это эквивалент труда. так было задумано давным-давно. иначе же это просто бумажки. ЭТО СУТЬ денег. пипец как дебилы расплодились
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54 мин.
B
Boris
Сами же и создали такую ситуацию. На кой надо было изображать на купюрах города? Традиционно изображались портреты правителей, а их в нашей истории слава Богу хватает. Так изобразите наших царей начиная с Ивана Грозного и проблема исчезнет сама собой. Ну и символы всех имеющихся конфессий надо чтобы на всех купюрах были. Депутаты ***🤦
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23 мин.
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