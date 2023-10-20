Оказывается, наши деньги на самом деле не оригинальные, а импортные

Ирина52

Как свастика изменила смысл после Гитлера, так и триколор изменил свой смысл после того, как при нем за ОДИН ВЕК Россию ТРИЖДЫ ПРЕДАЛИ: в феврале 1917 года - РИ, при Гитлере - власовцы, и в 91- СССР предали представители элиты. И пока он гордо реет над Россией, жизни ее народу не видать. ... Это не значит, что его надо полностью убрать. Но если к белому полотнищу добавить синий крест, к красному - серп и молот, синее можно оставить так или добавить волны как на флаге РСФСР - из символа ПРЕДАТЕЛЬСТВА флаг станет символом ЕДИНСТВА ИСТОРИИ РОССИИ. Тогда, быть может, будет толк...