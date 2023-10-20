Медвежий угол
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Медвежий угол

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Свежие комментарии

  • Boris
    Сами же и создали такую ситуацию. На кой надо было изображать на купюрах города? Традиционно изображались портреты пр...Оказывается, наши...
  • pobeditel Терещенко
    Даже смешно становится ; а что можно ожидать от КНБ и вообще от правоохранителей они продадут и мать родную . явно ег...Подозреваемый в х...
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    Ну а чо не сбежать, если позволяют? мало примеров что ли?... Даже смешно читать...Подозреваемый в х...

Оказывается, наши деньги на самом деле не оригинальные, а импортные

Оказывается, наши деньги на самом деле не оригинальные, а импортные

Затёрли православные кресты и не скрывают чей это проект. Почему сегодня в России допускают такие действия? В октябре 2023 года, по всей нашей стране прошла серия скандалов, связанных с исчезновением православных крестов и других религиозных символов с изображений храмов и памятников.

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Комментарии
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Ирина52
Как свастика изменила смысл после Гитлера, так и триколор изменил свой смысл после того, как при нем за ОДИН ВЕК  Россию ТРИЖДЫ ПРЕДАЛИ: в феврале 1917 года - РИ,   при Гитлере - власовцы, и в 91- СССР предали представители элиты.  И пока он гордо реет над Россией, жизни ее народу не видать. ... Это не значит, что его надо полностью убрать. Но если к белому полотнищу добавить синий крест, к красному - серп и молот, синее можно оставить так или добавить волны как на флаге РСФСР - из символа ПРЕДАТЕЛЬСТВА флаг станет символом ЕДИНСТВА ИСТОРИИ РОССИИ. Тогда, быть может, будет толк...
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1 час.
Андрей Михайлов
и что? &quot;но и даже депутатов-миллиардеров&quot;. вы там совсем е@анулись что-ли? деньги это эквивалент труда. так было задумано давным-давно. иначе же это просто бумажки. ЭТО  СУТЬ денег. пипец как дебилы расплодились
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54 мин.
B
Boris
Сами же и создали такую ситуацию. На кой надо было изображать на купюрах города? Традиционно изображались портреты правителей, а их в нашей истории слава Богу хватает. Так изобразите  наших царей начиная с Ивана Грозного и проблема исчезнет сама собой. Ну и символы всех имеющихся конфессий надо чтобы на всех купюрах были. Депутаты ***🤦
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23 мин.

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