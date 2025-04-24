«Мало я их убивал»: Как манипуляции с историей формируют общественное сознание в постсоветском пространстве Ирэн ОрлонскаяПо выходу из такси я решил уточнить у прохожего, располагался ли здесь когда-то Ясеновац.
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