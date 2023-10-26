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На Ямале приняли закон о волонтерстве

На Ямале приняли закон о волонтерстве

Ямальские депутаты проголосовали за новый региональный закон, который развивает положения федерального нормативно-правового акта и устанавливает регулирование в сфере добровольчества на территории автономного округа.

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