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Регионы России

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Эксперты: 8 Гбайт ОЗУ для ПК с Windows 11 в 2026 году хватит лишь для базовых задач

Эксперты: 8 Гбайт ОЗУ для ПК с Windows 11 в 2026 году хватит лишь для базовых задач

Журналисты издания BGR проанализировали актуальность приобретения компьютеров с 8 гигабайтами оперативной памяти в 2026 году и раскрыли, что данный объем является минимальным для устройств с операционной системой Windows 11, но позволяет справляться лишь с базовыми задачами.

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