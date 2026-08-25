Эксперты: 8 Гбайт ОЗУ для ПК с Windows 11 в 2026 году хватит лишь для базовых задач

Журналисты издания BGR проанализировали актуальность приобретения компьютеров с 8 гигабайтами оперативной памяти в 2026 году и раскрыли, что данный объем является минимальным для устройств с операционной системой Windows 11, но позволяет справляться лишь с базовыми задачами.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии