Эксперты: 8 Гбайт ОЗУ для ПК с Windows 11 в 2026 году хватит лишь для базовых задач

Журналисты издания BGR проанализировали актуальность приобретения компьютеров с 8 гигабайтами оперативной памяти в 2026 году и раскрыли, что данный объем является минимальным для устройств с операционной системой Windows 11, но позволяет справляться лишь с базовыми задачами.