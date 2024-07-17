Почти 200 человек незаконно жили в закрытом лагере в Анапе, куда проник педофил

vk.com/ГУ ФССП России по Краснодарскому краю Почти 200 человек незаконно жили в закрытом из-за нарушений детском лагере "Счастливое детство" в Анапе, где в 2023 году две девочки пострадали от пробравшегося на территорию педофила, сообщили в Главном управлении Федеральной службы судебных приставов по Краснодарскому краю.
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