⚡️Отключение электроэнергии в x. Б.Головский 30 сентября с 09-00 до 17-00 По ул.Центральная д. 57-78, ГРП.
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⚡️Отключение электроэнергии в x. Б.Головский 30 сентября с 09-00 до 17-00 По ул.Центральная д. 57-78, ГРП.