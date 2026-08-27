УЕФА готовится инициировать уголовное дело против главы ФИФА Инфантино – Sky News

УЕФА намерен привлечь к ответственности Джанни Инфантино и ряд должностных лиц ФИФА в связи с попыткой продажи акций чемпионата мира частным инвесторам по статье 158 Уголовного кодекса Швейцарии ("злоупотребление доверием"), сообщает в четверг, 27 августа 2026 года, телеканал Sky News.