Американские студенты нашли древние артефакты перед строительством стадиона

Команда студентов и сотрудников изучает археологический памятник Вудлендского периода на территории кампуса / © Sandra Averhart / WUWF Public Media Проект нового стадиона, который должен появиться на территории кампуса университета, включал создание водосборных прудов.
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