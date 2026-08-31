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Американские студенты нашли древние артефакты перед строительством стадиона

Американские студенты нашли древние артефакты перед строительством стадиона

Команда студентов и сотрудников изучает археологический памятник Вудлендского периода на территории кампуса / © Sandra Averhart / WUWF Public Media Проект нового стадиона, который должен появиться на территории кампуса университета, включал создание водосборных прудов.

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