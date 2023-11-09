ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ
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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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  • Наталия Шумакова
    😂Ха-ха три раза. Ещё одно министерство - это ещё одна кормушка для чиновников-бюрократов.Мы дальше играем ...
  • cto talykova
    Вот и нашли виноватых.! Кто за деньги мать родную продадут? Ищем виноватых, а виноваты сами. Так что не всё зависит о...Мы дальше играем ...
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Фронт будет отодвигаться. Что значит строительство жд на юге бывшей Украины?

Фронт будет отодвигаться. Что значит строительство жд на юге бывшей Украины?

Крым и Ростов-на-Дону прямым сообщением свяжет новая железная дорога, которая пройдет по новым территориям России.

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Комментарии
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Виктор Онегин
Быть дороге. Там ещё Павка Корчагин тоже куда то строил. Дорога порождает закалённых патриотов.
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22 час.
Андрей Корольков
Предполье из Польши. И пройтись ядерными бомбами в глубину на сотню километров.
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21 час.
Аудрюс
&quot;Что значит строительство ж/д на юге бывшей Украины?&quot; А мне кажется, что это поспешное и необдуманное решение! Кто-то еще в 1945 году предложил промышленность Украины не восстанавливать... И ведь как в воду глядел... Закончится война, а там.....
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20 час.

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