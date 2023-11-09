Фронт будет отодвигаться. Что значит строительство жд на юге бывшей Украины?

Быть дороге. Там ещё Павка Корчагин тоже куда то строил. Дорога порождает закалённых патриотов.

Аудрюс

"Что значит строительство ж/д на юге бывшей Украины?" А мне кажется, что это поспешное и необдуманное решение! Кто-то еще в 1945 году предложил промышленность Украины не восстанавливать... И ведь как в воду глядел... Закончится война, а там.....