Крым и Ростов-на-Дону прямым сообщением свяжет новая железная дорога, которая пройдет по новым территориям России.
Фронт будет отодвигаться. Что значит строительство жд на юге бывшей Украины?
Комментарии
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Виктор Онегин
Быть дороге. Там ещё Павка Корчагин тоже куда то строил. Дорога порождает закалённых патриотов.
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22 час.
Андрей Корольков
Предполье из Польши. И пройтись ядерными бомбами в глубину на сотню километров.
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21 час.
Аудрюс
"Что значит строительство ж/д на юге бывшей Украины?" А мне кажется, что это поспешное и необдуманное решение! Кто-то еще в 1945 году предложил промышленность Украины не восстанавливать... И ведь как в воду глядел... Закончится война, а там.....
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20 час.
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