Российские вертолеты Ка-52М сорвали ротацию украинской армии в Курском приграничье

Летчики выполняли боевую задачу по поддержке сухопутных войск Российские вертолетчики на Ка-52М сорвали попытку украинской армии провести ротацию подразделений в курском приграничье, сообщили в Министерстве обороны России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии