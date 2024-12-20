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Петербургский дневник

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Российские вертолеты Ка-52М сорвали ротацию украинской армии в Курском приграничье

Российские вертолеты Ка-52М сорвали ротацию украинской армии в Курском приграничье

Летчики выполняли боевую задачу по поддержке сухопутных войск Российские вертолетчики на Ка-52М сорвали попытку украинской армии провести ротацию подразделений в курском приграничье, сообщили в Министерстве обороны России.

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