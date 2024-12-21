МЧС: ретроклуб загорелся в Якутии из-за петарды

Пожар произошел в ночном ретроклубе в якутском городе Ленске. Об этом сообщила пресс-служба МЧС. Причиной ЧП стало нарушение правил безопасности при использовании пиротехники, из-за петарды загорелось помещение клуба.
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