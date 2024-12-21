360
360°НовостиЭфир
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

360

162 273 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Жигилий
    Рекультивация земель и очистка поверхностей от нефтепродуктов с помощью биопрепаратов Экопродукт Описание: По приобр...Выброс мазута про...
  • Татьяна Гусева
    Где бы увидеть основные тезисы этого плана...NYP: Путина разра...
  • valentina ostanina (Шащук)
    Владимир Владимирович!!!  Надежда уже тает, как "мороженое" Вы в передаче подведение итогов года "похвалили " г. Каза...NYP: Путина разра...

МЧС: ретроклуб загорелся в Якутии из-за петарды

МЧС: ретроклуб загорелся в Якутии из-за петарды

Пожар произошел в ночном ретроклубе в якутском городе Ленске. Об этом сообщила пресс-служба МЧС. Причиной ЧП стало нарушение правил безопасности при использовании пиротехники, из-за петарды загорелось помещение клуба.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх