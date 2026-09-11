Радиаторы отопления: как избежать ошибок при сушке одежды

Неправильное использование радиаторов для сушки одежды может ухудшить отопление и повредить ткани. Не закрывайте батареи полностью влажными вещами – это снижает эффективность и потенциально портит одежду.
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