Сможет ли Моди применить стратегию Индии в отношении Кореи, чтобы положить конец войне между Украиной и Россией

Фото: bloomberg.com Собирается ли премьер-министр Индии Нарендра Моди посетить Украину в последнюю неделю этого месяца? Если он посещает страну, является ли это частью миссии по установлению мира между Украиной и Россией, которую Индия успешно реализовала во время Корейской войны, добившись заключения Соглашения о перемирии между Южной Кореей, поддержанной Соединенными Штатами, и Северной Кореей, поддержанной коммунистическим […]Фото: bloomberg.