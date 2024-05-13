Microsoft разблокировал обновления для россиян. Windows и Office снова доступны

Корпорация Microsoft вернула российским пользователям доступ к обновлениям операционной системы Windows и программного пакета OfficeКак сообщают «Известия», чтобы обновить или заново скачать программное обеспечение от Microsoft, пользователю компьютера на Windows достаточно зайти в соответствующее меню операционной системы и нажать клавишу установки, после чего начнется скачивание новой версии софта с официальных серверов корпорации.