Песков: Россия принимает меры для безопасности Калининградской области

Россия принимает все меры для обеспечения безопасности Калининградской области. Об этом 13 сентября сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
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