Умеют же! Посмотрите, как люди переделывают советскую мебель: 2 интересных примера

Замечали когда-нибудь, сколько внимания уделяют скандинавские народы своему прошлому? В каждом финском или шведском доме обязательно найдется массивный деревянный стол 19 века от прабабушки, какой-нибудь резной комод ручной работы от прадедушки, фарфоровый сервиз от тетушки, написанная дядюшкой картина.
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