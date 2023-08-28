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Умеют же! Посмотрите, как люди переделывают советскую мебель: 2 интересных примера

Умеют же! Посмотрите, как люди переделывают советскую мебель: 2 интересных примера

Замечали когда-нибудь, сколько внимания уделяют скандинавские народы своему прошлому? В каждом финском или шведском доме обязательно найдется массивный деревянный стол 19 века от прабабушки, какой-нибудь резной комод ручной работы от прадедушки, фарфоровый сервиз от тетушки, написанная дядюшкой картина.

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Комментарии
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Ингерман Ланская
Чем тут хвалиться???? ...это не переделывать надо , а выбрасывать и чем раньше, тем полезнее для здоровью.
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1 д.
АМ
Алиса Майская
Бвло старье, а стало барахло.
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11 час.

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