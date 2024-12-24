Собянин: завершена проходка на участке Рублево-Архангельской линии метро

В Москве на Рублево-Архангельской линии метро завершилась проходка всех тоннелей между станциями «Звенигородская» и «Бульвар Генерала Карбышева», сообщил в своем Telegram-канале мэр города Сергей Собянин.
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