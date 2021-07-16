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Ни имущества, ни недвижимости: какое наследство оставил Пётр Мамонов

Ни имущества, ни недвижимости: какое наследство оставил Пётр Мамонов

На днях ушёл из жизни Пётр Мамонов. Рок-музыкант умер из-за осложнений, вызванных Covid 19. Оказалось, что главным наследием Петра Николаевича стало совсем не недвижимое имущество.

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