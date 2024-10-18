Халед Машаль временно возглавил ХАМАС после гибели Яхьи Синвара

Исполняющим обязанности лидера после смерти председателя политбюро ХАМАС Яхьи Синвара, уничтоженного израильскими военными, стал глава международного представительства палестинского движения Халед Машаль.
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