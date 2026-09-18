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Явка на выборах в Госдуму составила 10,09% на 13:25 мск

Явка на выборах в Госдуму составила 10,09% на 13:25 мск

Явка на выборах в Госдуму по состоянию на 13:25 мск составила 10,09%. Такие данные 18 сентября привели в Центральной избирательной комиссии (ЦИК РФ).

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