Явка на выборах в Госдуму составила 10,09% на 13:25 мск

Явка на выборах в Госдуму по состоянию на 13:25 мск составила 10,09%. Такие данные 18 сентября привели в Центральной избирательной комиссии (ЦИК РФ).
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