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24sata: Модрич не исключает возвращения в загребское «Динамо»

24sata: Модрич не исключает возвращения в загребское «Динамо»

Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич может вернуться в загребское «Динамо». Как сообщает 24sata, президент загребского клуба Мирко Баришич связался с Модричем и озвучил своё предложение, которое весьма заинтриговало хорвата.

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