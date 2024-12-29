ФСБ задержала мужчину по подозрению в передаче Украине фото ТЭК в Подмосковье

Возбуждено уголовное дело по статье о госизмене.Сотрудники ФСБ задержали мужчину 1983 года рождения, который подозревается в передаче фотографий объекта топливно-энергетического комплекса (ТЭК) в Подмосковье украинской военной разведке.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии