Нина Петрыкина оценила стимулирующую конкуренцию с русскими фигуристками

Эстонская фигуристка Нина Петрыкина высказалась о конкуренции с русскими спортсменками после их возвращения на мировую арену.
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