Medical Insider

71 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Руслан Хусаинов
    а откуда вы знали?! например эти "тупые ученые" изучили более 60 000 записей о рождении с данными мониторинга воздуха...Ученые выяснили, ...

У пожилых людей приём статинов может снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний, вызванных воздействием загрязнителей воздуха

Профессор Согсон Чон (Seogsong Jeong), соавтор исследования, совместно с профессором Сан Мин Пак (Sang Min Park) и главным научным сотрудником Кювун Кимом (Kyuwoong Kim), провели исследование, чтобы выяснить, как использование статинов влияет на сердечно-сосудистую систему пожилых людей, живущих в условиях загрязнённого воздуха.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх