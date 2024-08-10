У пожилых людей приём статинов может снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний, вызванных воздействием загрязнителей воздуха

Профессор Согсон Чон (Seogsong Jeong), соавтор исследования, совместно с профессором Сан Мин Пак (Sang Min Park) и главным научным сотрудником Кювун Кимом (Kyuwoong Kim), провели исследование, чтобы выяснить, как использование статинов влияет на сердечно-сосудистую систему пожилых людей, живущих в условиях загрязнённого воздуха.