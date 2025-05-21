Выдача кредитных карт в России продолжает сокращаться в 2025 году

Количество новых выданных кредитных карт в апреле 2025 года достигло 1,09 млн штук. По информации Национального бюро кредитных историй (НБКИ), этот результат оказался на 52,9% ниже, чем год назад — в апреле 2024 года число эмитированных кредиток составляло 2,31 млн штук, то есть рынок сократился в 2,1 раза.