ЕК заявила, что Киев получит кредит в €35 млрд, только выполнив политические условия

Киев получит новый кредит в €35 млрд с погашением за счет экспроприированных доходов от активов России только при выполнении предварительных политических условий ЕС, которые будут закреплены в отдельном меморандуме.
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