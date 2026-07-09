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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Адейеми согласовал контракт с «Барселоной». «Дортмунду» отправлено предложение о переходе вингера

Вингер дортмундской « Боруссии » Карим Адейеми согласовал условия личного контракта с «Барселоной».

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