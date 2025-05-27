Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Кто и как создавал легендарную «Катюшу»

Почему легендарная «Катюша» стала визитной карточкой Центра Келдыша? И где находится единственная в мире подлинная реактивная пусковая установка БМ-13 образца 1941 года? Об этом «РГ» рассказал сотрудник Исследовательского Центра имени М.

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