Кто и как создавал легендарную «Катюшу»

Почему легендарная «Катюша» стала визитной карточкой Центра Келдыша? И где находится единственная в мире подлинная реактивная пусковая установка БМ-13 образца 1941 года? Об этом «РГ» рассказал сотрудник Исследовательского Центра имени М.