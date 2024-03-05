Институт развития интернета создаст тематический канал «Мы»

Институт развития интернета (ИРИ) представит в марте этого года тематический канал «Мы», основной аудиторией которого должны стать россияне в возрасте от 25 до 55 лет, пишут «Ведомости» со ссылкой на представителя организации.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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