Салливан: отказ ХАМАС освободить заложниц привел к возобновлению боев в Газе

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что боевики радикального палестинского движения ХАМАС отказываются освободить находящихся в их руках заложниц из числа гражданских лиц, что привело к возобновлению боев в секторе Газа.
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