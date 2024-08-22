Собянин рассказал об установке мемориальных досок героям войны

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов До конца года в столице будут установлены мемориальные доски пяти героям Великой Отечественной войны, среди которых четыре Героя Советского Союза и один Герой Российской Федерации.
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