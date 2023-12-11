В Минске пройдет семинар на тему ´Консультирование беременных женщин в кризисной ситуации´.

15-17 декабря в Минском областном институте развития образования´ состоится семинар ´Консультирование беременных женщин в кризисной ситуации: медицинские, психологические и социальные аспекты (предабортное консультирование)´.
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