Академик РАН Глазьев: для России реален рост ВВП на 9%, но ЦБ его тормозит

Российский Центробанк сегодня в своей денежно-кредитной политике, направленной на борьбу с инфляцией, ограничивается манипуляциями с ключевой ставкой, что не всегда приносит положительный эффект, убежден академик РАН Сергей Глазьев.
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