Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 420 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Дмитрий Гурин
    "С удовольствием буду туда ездить, но какое-то время я живу здесь, это мой дом, меня здесь приняли"................. ...Комик Незлобин за...

Академик РАН Глазьев: для России реален рост ВВП на 9%, но ЦБ его тормозит

Академик РАН Глазьев: для России реален рост ВВП на 9%, но ЦБ его тормозит

Российский Центробанк сегодня в своей денежно-кредитной политике, направленной на борьбу с инфляцией, ограничивается манипуляциями с ключевой ставкой, что не всегда приносит положительный эффект, убежден академик РАН Сергей Глазьев.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх