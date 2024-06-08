Владимир Пеньков возмутился тем, что мусор не вывозят даже из центра Тамбова

Председатель Общественной палаты Тамбовской области Владимир Пеньков на личной странице ВКонтакте написал о свалке в самом центре Тамбова, за Тамбовской областной универсальной научной библиотеки имени А.
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