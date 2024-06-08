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Новости Тамбова

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Владимир Пеньков возмутился тем, что мусор не вывозят даже из центра Тамбова

Владимир Пеньков возмутился тем, что мусор не вывозят даже из центра Тамбова

Председатель Общественной палаты Тамбовской области Владимир Пеньков на личной странице ВКонтакте написал о свалке в самом центре Тамбова, за Тамбовской областной универсальной научной библиотеки имени А.

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