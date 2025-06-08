Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Полковник рассказал о дальнейшей судьбе отвергнутых Киевом останков солдат ВСУ

Полковник рассказал о дальнейшей судьбе отвергнутых Киевом останков солдат ВСУ

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Комментарии
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Александр Шарапов
Пленные украинцы (если верить их словам) - это в 80 % случаев повара и водители автотранспорта. Предлагаю
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13 час.
Александр Шарапов
Есть предложение: загрузить тела украинцев на трофейный автотранспорт, за руль посадить  ПЛЕННЫХ украинцев -- и отправить их своим ходом от линии боевого соприкосновения прямиком в сторону Киева.    Негуманно?     Зато максимально практично и рационально: тела мы им вернём, а что они с этими телами будут делать на СВОЕЙ территории -- это уже не наша забота, а их проблема.
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13 час.
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