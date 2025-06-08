Полковник рассказал о дальнейшей судьбе отвергнутых Киевом останков солдат ВСУ

Александр Шарапов

Есть предложение: загрузить тела украинцев на трофейный автотранспорт, за руль посадить ПЛЕННЫХ украинцев -- и отправить их своим ходом от линии боевого соприкосновения прямиком в сторону Киева. Негуманно? Зато максимально практично и рационально: тела мы им вернём, а что они с этими телами будут делать на СВОЕЙ территории -- это уже не наша забота, а их проблема.