Массированная атака врага на Курск и другие регионы России

Массированная атака врага на Курск и другие регионы РоссииС 19.00 до 22.00 мск силами ПВО уничтожены 49 украинских дронов:37 БпЛА уничтожены над Курской областью,7 – над Брянской,4 – над Крымом,1 – над Белгородской областью.
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