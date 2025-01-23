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Массированная атака врага на Курск и другие регионы России

Массированная атака врага на Курск и другие регионы России

Массированная атака врага на Курск и другие регионы РоссииС 19.00 до 22.00 мск силами ПВО уничтожены 49 украинских дронов:37 БпЛА уничтожены над Курской областью,7 – над Брянской,4 – над Крымом,1 – над Белгородской областью.

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