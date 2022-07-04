В мае в России резко выросло производство алкоголя

Как сообщает пресс-служба Росалкогольрегулирования, в мае 2022 года ведомство выдало 354,7 млн. федеральных специальных марок для маркировки алкогольной продукции, производимой на территории Российской Федерации и ввозимой в Российскую Федерацию.