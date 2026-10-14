Шины с маркетплейса: юрист Кубасова объяснила, можно ли их вернуть

Приобретая зимнюю резину через интернет, в том числе через маркетплейсы, покупатель рискует столкнуться с несоответствием товара его характеристикам.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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