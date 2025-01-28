На Алтае в 2024 году построили на 7% меньше квартир, чем в 2023-м

В крае появилось более 10 тысяч новых квартир В Алтайском крае в январе – декабре 2024 года предприятиями, организациями и индивидуальными застройщиками построена 10 451 новая квартира общей площадью 875,4 тыс.
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