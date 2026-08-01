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Zero Hedge

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Leopold Aschenbrenner's Short Seller Fairy Tale

Leopold Aschenbrenner's Short Seller Fairy Tale

Leopold Aschenbrenner's Short Seller Fairy Tale Submitted by QTR's Fringe Finance Leopold Aschenbrenner’s hedge fund, stuffed like the ass of a Thanksgiving turkey with every trendy AI name you could throw a dart at, reportedly suffered one of the most spectacular drawdowns of recent memory, losing roughly 67% in July after a series of heavily leveraged bets went violently against it.

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