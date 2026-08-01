Leopold Aschenbrenner's Short Seller Fairy Tale Submitted by QTR's Fringe Finance Leopold Aschenbrenner’s hedge fund, stuffed like the ass of a Thanksgiving turkey with every trendy AI name you could throw a dart at, reportedly suffered one of the most spectacular drawdowns of recent memory, losing roughly 67% in July after a series of heavily leveraged bets went violently against it.
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